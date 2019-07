El Metro de Caracas informó este miércoles que reanudó su servicio comercial luego de permanecer cerrado tras el megapagón ocurrido el 22 de julio, que afectó a toda Venezuela.

Sin embargo, ciudadanos denunciaron y Caraota Digital constató que algunas estaciones permanecieron cerradas.

Yoraima Omaña calificó el Metro de Caracas como «fatal», puesto que lo usa constantemente y denunció que tiene que salir con una o hasta una hora y media, para poder llegar a tiempo a su destino.

«Uso metro constantemente. Vengo de Petare, eso es horroroso. Se para cada cinco minutos y dura de diez a media hora en una estación. Tengo que salir con anticipación de una hora a hora y media para llegar de Petare a Altamira», denunció Omaña.

Lo mismo no ocurre para Julián Salcedo, quien consideró que el servicio era a medias. «Ni bueno ni malo». «Lo uso casi todos los días. Tienen que limpiar el metro, reparar las escaleras. Un personal que le de instrucciones a los usuarios», indicó.

Por su parte, Raiber García señaló que era «una caga…» y que no lo usaba, puesto que prefería irse a su destino en camioneta.

«No lo he usado hoy. Me acabo de enterar que está abierto. El metro de Caracas está pésimo. Deberían cobrar para que esto funcione mejor, nada es gratis. Pero esto esta demasiado gratis y no funciona», añadió Nircy Bogade.

Consideró que sin el sistema subterráneo «no éramos nada», por lo que deberían abocarse a que funcione mejor.

Bogade admitió no tener la confianza necesaria para volver a subir al Metro de Caracas luego del megapagón ocurrido el 22 de julio. «Puede ser, todo es posible», respondió al ser interrogada si creía que podría ocurrir otro apagón.

«No es un buen servicio, pero por eso, porque no se cobra. Si no se cobra no va a estar bien nunca.

Juan Carlos Herrrera comentó que el metro debería incrementar el pasaje a un precio justo. «Lo que vale el pasaje de una camioneta. En la camioneta puedes llegar a menos distancia y en el metro recorres mas», dijo.

Indicó que solo usaba el metro cuando se le dañaba su transporte propio. Insistió que no se presta un buen servicio porque no se cobra. «Si no se cobra no va a estar bien nunca», dijo.

El metro de Caracas, que diariamente moviliza a millones de pasajeros, se encuentra en prestando un servicio cada día más decadente, desde los constantes retrasos hasta las instalaciones precarias. Lo que alguna vez fue el mejor sistema de transporte venezolano, en la actualidad es una sombra de lo que una vez fue.