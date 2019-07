Nuevo catálogo de Netflix incluye a Pulp Fiction y Spiderman

Con agosto en puertas, Netflix anunció lo que traerá su catálogo de verano; la selección incluye películas de culto, series de renombre y producciones originales de la plataforma de streaming que ha revolucionado el mundo del entretenimiento.

Así lo reseñó el portal MeriStation, donde sugieren que esto sirve para saciar a los usuarios luego de grandes estrenos en el mundo del cine, como la nueva entrega de Spider-man: Far from home, la producción más reciente de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood y la espera por Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Las nuevas adiciones del portal son: Pulp Fiction, The Amazing Spider-Man y Fast & Furious 8″.

Agosto traerá películas competidoras del Oscar, con producciones de Aaron Sorkin (Steve Jobs y Molly’s Game), los hermanos Cohen (The Big Lebowski). Y contará con actuaciones como la de Alicia Vikander en Ex Machina.

Aunque, toda la fuerza de Netflix este mes estará en la ansiada serie Cristal Oscuro: La era de la resistencia, que se basa en la película de culto de Cristal Oscuro de 1982 producida por Jim Henson y Frank Oz.

Sin más, aquí la lista completa de lo que ofrecerá Netflix a partir de agosto:

Series

Dear White People, Temporada 3 – 2 de agosto

Las chicas del cable, Temporada 4 – 9 de agosto

GLOW, Temporada 3 – 9 de agosto

Workin’ Moms, Temporada 3 – 29 de agosto

The A List, Temporada 1 – 30 de agosto

Vis a Vis, Temporada 3 – 30 de agosto

Hotel Transilvania, Temporada 1 – 30 de agosto

Cristal Oscuro: La Era de la Resistencia – 30 de agosto

Películas

Ex Machina – 1 de agosto

Fast & Furious 7 – 1 de agosto

Pulp Fiction – 1 de agosto

The Amazing Spider-Man – 1 de agosto

Molly’s Game – 5 de agosto

Ocean’s Thirteen – 15 de agosto

El Gran Lebowski – 16 de agosto

La Pequeña Suiza – 16 de agosto

Steve Jobs – 27 de agosto

Ya lo sabes, prepara esos días de Netflix & Chill, que agosto viene con todo.