¡Agárrense! Osmel Sousa tomó las riendas del Miss Uruguay

View this post on Instagram

Llego al Rio De La Plata con una gran emoción y responsabilidad… En mis manos estará la organizacion del #MissUniversoArgentina ???????? y #MissUniversoUruguay ???????? . . . Dedicaré toda mi experiencia y magia para encontrar a la proxima #MissUniverso! Los invito a seguir las redes oficiales @missuniversoargentina2019 y @missuniverseuruguay2019 #OsmelSousa #MissUniverse #Argentina #Uruguay