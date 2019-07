Bolton aplaudió sanciones al régimen por parte del Departamento del Tesoro

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aplaudió al Departamento del Tesoro por sancionar a los involucrados en el caso de corrupción con el Clap.

Bolton aseguró a través de Twitter, que la acción del Departamento del Tesoro demostró que el régimen se beneficia de la miseria de los venezolanos.

«La acción de hoy por parte del Tesoro expone el esquema de Maduro para beneficiarse de la miseria del pueblo venezolano» apuntó.

Asimismo, le envió un mensaje al régimen, asegurando que Estados Unidos no se «detendrá hasta que finalice su dictadura».

«¡Aplaudimos las acciones del Tesoro y enviamos un mensaje a Maduro de que Estados Unidos no se detendrá hasta que finalice su dictadura!».

Today’s action by Treasury exposes Maduro’s scheme to profit from the misery of the Venezuelan people. We applaud Treasury’s actions and send a message to Maduro that the United States will not stop until there is an end to your dictatorship!

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 25, 2019