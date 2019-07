El asesor de seguridad nacional, John Bolton, expresó que los venezolanos queremos poner fin a la crisis humanitaria, pero el régimen de Maduro «busca involucrarse» contra EEUU.

Con respecto, a las acciones «provocativas» del régimen contra los aviones de la Fuerza Armada de EEUU, Bolton condenó «estas acciones inseguras» que dan ejemplo de la violación a las leyes internaciones por parte del régimen.

«Estados Unidos condena las acciones provocativas del régimen venezolano ilegítimo contra nuestros aviones de la Armada de los Estados Unidos en una misión de rutina» manifestó.

The United States condemns the illegitimate Venezuelan regime’s provocative actions against our US Navy aircraft while on a routine mission. These unsafe & unprofessional actions are yet another example of dictator Nicolás Maduro’s willful violation of international norms & laws.

Asimismo, recordó que el gobierno estadounidense apoyará a los venezolanos «mientras buscamos el retorno de la democracia».

Venezuelans want an end to the grave humanitarian crisis & the senseless arbitrary repression. Instead, Maduro seeks to engage in aggressive posturing against the US. We will support Venezuelans & our partners in the region as we all pursue a return to democracy in Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 22, 2019