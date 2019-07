Boris Johnson en el nuevo primer ministro de Reino Unido

Theresa May le dijo adiós al cargo de primer ministro del Reino Unido. Este martes se oficializó a Boris Johnson como su sucesor, luego de haber sido elegido por la mayoría de los conservadores británicos.

El lider del Partido Conservador asumirá el cargo a partir de este miércoles. La votación contó con una participación del 87,4 %, en la que Johnson obtuvo un total de 92.153 votos (66 %), mientras que el actual canciller, Jeremy Hunt, recibió 46.656 sufragios.

Theresa May tuvo que renunciar al no conseguir un acuerdo para el Brexit en la Cámara de los Comunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Johnson por su victoria. «Felicitaciones a Boris Johnson por haberte convertido en el nuevo primer ministro del Reino Unido. ¡Será genial!», escribió a través de su cuenta de Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019