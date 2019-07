Crisis en Vargas: solo 3 de 15 gasolineras tienen combustible

Desde hace una semana no ha llegado el barco con combustible a la planta de llenado de Catia la Mar, lo que ha complicado el suministro de gasolina en el estado.

Así lo informó un trabajador de una bomba situada en Catia la Mar, quien pidió resguardar su identidad. Explicó que la gasolina que están despachando deben buscarla en Guatire, estado Miranda.

Caraota Digital visitó 12 de las 15 estaciones de servicio que hay en el Litoral Central, de las cuales sólo tres contaban con combustible.

Daniel Escalona, trabajador de una estación de servicio ubicada en el este, señaló que el último despacho de gasolina lo recibió el jueves pasado. «Nos mandaron 23 mil litros de gasoil y 9 mil litros de 91 octanos. Ya se nos agotó la 91, así que sólo despachos gasoil».

Heriberto Flores, conductor, contó que ha observado que por las noches las colas son kilométricas. «Eso está así desde la semana pasada. Hoy salí de mi casa en La Guaira y sólo conseguí en la segunda bomba del aeropuerto».

Juan Liendo, conductor, llegó a la bomba situada en las adyacencias del aeropuerto desesperado porque le queda una raya de gasolina. «Afortunadamente conseguí aquí y toca echar así sea 91», dijo.

Mientras que Manuel de Sousa, conductor, dijo que no le queda más opción que echar de 91 octanos, a pesar de las consecuencias en el motor. «Cada vez que le echo de 91 el carro corcobea. Pero no me queda de otra pues desde Caribe no hay gasolina en el estado».

Transportistas trabajan solo mediodía por fallas en el suministro

Carlos González, quien es transportista y trabaja en la ruta de El Rincón, en Maiquetía, contó que está trabajando únicamente mediodía por el problema con el combustible.

«Esto está caótico. Trabajo en la mañana y después del mediodía me toca zanquear la gasolina por todo el estado. Así estamos desde hace dos semanas, pues aquí antes no había mayor problema para equipar».