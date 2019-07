«Enfermarse en Venezuela es firmar una sentencia de muerte»: cultor tachirense

Naudi Valmore Pérez tiene 59 años, es músico, pintor y amante de las artes, tiene un tumor detrás del ojo y si no se opera el daño puede ser irreversible.

Este amante del blues y del rock nos abrió las puertas de su casa y nos llevó a su espacio favorito, donde tiene sus guitarras y afiches de los grupos que más admira.

Naudi es un bohemio que ama la vida y que hoy atraviesa por un duro momento, pues necesita nada más y nada menos que 7000 mil dólares para poder extraerse un tumor ubicado detrás del ojo que le está causando daños en la vista y en la parte motora.

«La situación que yo atravieso es la que actualmente vive mucha gente en el país, tengo un tumor de dos centímetros y medio en la silla turca. Empecé a buscar ayuda en la parte pública y no existen equipos para ello, fui a la parte privada y el médico me dijo que me costaba 7000 mil dólares la operación, esto es realmente una fortuna», indicó con nostalgia este humilde hombre que no cuenta con ese dinero para salvar su vida.

Vive en una modesta casa en el barrio 23 de enero de San Cristóbal, su vida la ha dedicado al arte y a su pasión que es la música, es amante del blues, del rock y de la pintura.

«Enfermarse en este país es firmar una sentencia de muerte, aquí no hay espacio para el que no tiene, aquí todo se ha convertido en un mecanismo de exterminio sistemático que nos va atrapando a todos», señaló Pérez.

Lamentó la indolencia que hay en Venezuela, la precariedad en el sistema de salud y la destrucción de los valores, pidió el apoyo de quienes puedan ayudarlo a salir de esta dura situación que hoy lo pone entre la vida y la muerte.

«Como ser humano me siento en el más bajo de los escalafones, sin ningún tipo de posibilidades de sobrevivir, arañando para comer, para comprar medicinas», añadió con profundo dolor.

Indicó que Venezuela vive un holocausto, una desidia que nos mantiene acorralados.

«Es una situación espantosamente cruel, con miedo, angustia y desesperanza, vivimos el día a día y eso es lo peor», señaló, al definir lo que es vivir en un país víctima de las malas políticas, la crisis y la destrucción en todos los niveles.