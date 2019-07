«Esto es mejor que mi país», lo que dijo la venezolana detenida en EEUU

“Esto es mejor que Venezuela”, expresó una venezolana recluida en el centro de detención de migrantes en la ciudad de MacAllen, en el estado de Texas, en Estados Unidos.

Con lágrimas en los ojos y con su hijo pequeño en su regazo, Angelina Estada relató a la periodista Norah O’Donnell su travesía de tres meses para poder llegar al país norteamericano.

“Me dejaron botada en la selva, tuve que caminar mucho, mucho. Pero todo lo hice por mi hijo”, aseveró Estada en un video publicado en Twitter (@CBSEveningNews) por CBS Evening News.

CBS NEWS EXCLUSIVE: A mother in custody at the nation’s largest migrant processing center in McAllen, Texas, tearfully describes her 3-month journey to the U.S. to @NorahODonnell; «It was terrible, but I had to do it for my son.» #CBSEveningNews is live at the border, 6:30p ET. pic.twitter.com/vbBG2WVRy8

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 17 de julio de 2019