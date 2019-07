«Si el régimen de Teherán no libera el petrolero Stena Impero, la acción que tomaremos será “calculada pero contundente”, declaró el ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, luego de que el gobierno de Irán detuviera un buque británico por presuntamente «ignorar las normas y reglamentos marítimos internacionales al atravesar el estrecho de Ormuz».

“Acabo de hablar con el ministro de Exteriores iraní y le he expresado nuestra extrema decepción”, escribió Hunt en Twitter este sábado 20 de julio.

Just spoke 2 Iranian FM Zarif &expressed extreme disappointment that having assured me last Sat Iran wanted 2 deescalate situation they have behaved in the opposite way.This has 2 be about actions not words if we are to find a way through.British shipping must & will be protected

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 20, 2019