Vecchio: necesitamos el apoyo de la región para dar fin al régimen

El embajador de Venezuela ante EEUU, Carlos Vecchio, aseguró que Venezuela «necesita el apoyo de todos los aliados de la región» para dar fin al régimen de Nicolás Maduro.

En respuesta a Mike Pompeo, a través de Twitter, sobre las «reuniones constructivas» que sostienen diversos líderes del hemisferio para apoyar al pueblo venezolano, Vecchio expresó que Venezuela necesita todo el apoyo posible.

«Nuestra gente en Venezuela necesita el apoyo de todos los aliados en la región para terminar con la dictadura de Maduro, conquistar la libertad y restaurar la democracia» señaló.

Asimismo, comentó que «esta es la única solución» para quienes sufrimos la represión del régimen.

Our people in Venezuela need the support of all the allies in the region to end the Maduro dictatorship, conquer freedom and restore democracy. This is the only solution for people who are hungry and have no food or medicines, who suffer the oppression of an illegitimate regime. https://t.co/SSchpaNyQ8

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) July 22, 2019