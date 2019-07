Voluntad Popular realizará actividad en Carabobo en apoyo a Roberto Marrero

View this post on Instagram

Carabobo se une en apoyo a Roberto Marrero ???? . Este sábado #20Jul familiares y amigos del jefe de despacho de la presidencia Roberto Marrero, se reúnen en varias localidades de la entidad para, en una actividad simbólica, unir sus fuerzas por la liberación de Marrero . Activistas y dirigentes de @voluntadpopular realizarán un "Sancocho por la Libertad" llevando así ayuda a los más necesitados, a cuatro meses del secuestro del dirigente opositor . Foto ???? Cortesía . #NoticiasEVTV #Venezuela