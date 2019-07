Almagro conmemoró desde Washington natalicio de Simón Bolívar

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), le rindió homenaje al Libertador Simón Bolívar, cuando este miércoles se cumplieron 236 años de su natalicio.

Almagro, desde Washington, EEUU, publicó en su cuenta de Twitter (@Almagro_OEA2015), que en su tiempo, el Libertador «mantuvo su fe en lograr la libertad en varios países de América del Sur».

Hoy @CP_OEA homenajeó a Simón Bolivar, como libertador mantuvo su fe en lograr la libertad xa muchos países d America del Sur pese a las dificultades q debió sortear. No en vano dijo: “Amo la libertad d América más que mi gloria propia y xa conseguirla no he ahorrado sacrificios” pic.twitter.com/p5YmVX23xB

— Luis (@Almagro_OEA2015) July 24, 2019