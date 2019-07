¿Es en serio? A López Obrador le conmueve la condena del Chapo Guzmán

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le preguntaron sobre la condena de cadena perpetua que recibió el narcotraficante más buscado del mundo en el último siglo: Joaquín «El Chapo» Guzmán, y respondió estar conmovido porque el lugar de reclusión es «hostil, dura e inhumana».

El mandatario mexicano dijo que cuando un individuo tiene una vida «ingrata», ocurren condenas como estas.

«Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata. A lo mejor eso no es vida», expresó.

El Chapo Guzmán fue condenado este miércoles a cadena perpetua más 30 años en una corte en Estados Unidos. Guzmán Loera, de 62 años, pasará su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado. El tribunal también ordenó al Chapo pagar 12.600 millones de dólares en multa. El Chapo fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo la participación en una empresa criminal continua y cargos de tráfico de drogas, entre otros. Los fiscales lo han calificado como el “líder despiadado y sediento de sangre” del cártel de Sinaloa.