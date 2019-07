Rubio a Jorge Rodríguez: la excusa del «ataque electromagnético» es vieja

El senador estadounidense Marco Rubio no se aguantó y le dijo a Jorge Rodríguez que deje los cuentos porque ya la excusa de que el «ataque electromagnético» fue el supuesto causante del nuevo apagón en Venezuela “es vieja» y está trillada..

A través de su cuenta en Twitter se dirigió al jefe de comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, ironiozanso sobre la situación.

Ahh… it’s the old electromagnetic attack excuse again from #maduroregime for the latest power failure in #Venezuela. #ApagonNacional https://t.co/XJj9Lp4pgt

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de julio de 2019