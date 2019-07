Mike Pence, vicepresidente de los EEUU, aseguró este martes que se siente orgulloso de que su país haya sido el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela.

Pence, mediante su cuenta de Twitter (@VP), aseguró que se siente «orgulloso y honrado» de que EEUU haya sido el primer país en reconocer a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela.

6 months ago the @AsambleaVE ratified @jguaido as Venezuela’s interim President. The U.S. was proud to be the 1st nation to recognize him as VZ’s legitimate leader. Our commitment is unwavering. We stand with Guaido & we call for democracy & freedom to be restored in Venezuela.

— Vice President Mike Pence (@VP) July 23, 2019