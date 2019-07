Rubio: si Maduro toca algún avión de EEUU, se quedará sin Fuerza Aérea

Marco Rubio, senador estadounidense por el condado de La Florida, advirtió este domingo que si el régimen de Nicolás Maduro atenta en contra de alguna aeronave de los EEUU, muy pronto «pasarán de tener tres aviones de guerra a cero».

Rubio, mediante su cuenta de Twitter (@marcorubio), hizo referencia al impasse que hubo entre una aeronave de los EEUU y la Fuerza Aérea Venezolana el pasado viernes.

#Venezuela only has 3 fighter jets that can fly.

If they ever harmed any U.S. aircraft they would soon have zero. https://t.co/nYRIt7tDYg

— Marco Rubio (@marcorubio) July 21, 2019