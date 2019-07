AsíNoHayQuienViva: agua y parque, los regalos en el Día del Niño

Los más pequeños de la casa están «de fiesta». En este Día del Niño, los padres venezolanos no tienen plata ni opciones. Lo máximo que le pueden ofrecer a sus hijos, es una salida a los parques públicos y una cantimplora con agua, porque tampoco hay para los «frescos».

Yulián Hernández tiene 27 años y dos hijos. No tuvo otra opción que mirar a ambos mientras usaban los columpios del parque Los Caobos, en el municipio Sucre. Su vida es tan complicada, que optó por irse del país para mantener a los niños desde afuera. En septiembre se va para Ecuador y asegura que su crisis económica comenzó cuando Nicolás Maduro llegó al poder.

«Esto no es vida, estar lejos de tu familia no es vida. La vida la llevo apretada, pero qué se hace, vamos para adelante«, expresó.

La vida de Zara es parecida a la de Yulián. Ella tiene cinco hijos y a cuatro se los llevó este domingo al parque municipal. Para los cinco, solo había una bolsa de pepitos y una cantimplora con agua. Para amenizar el rato, les leía cuentos con un libro infantil que llevó. La tristeza y la frustración por no tener una vida más digna, se le notaba en cada rasgo de su cara.

Zara no quería hablar porque le daba vergüenza, pero terminó contándonos su testimonio. «Aquí tratamos de vivir porque esto no es vida, pero ahí vamos. Mi otra hija la tiene mi mamá porque no me alcanza para los cinco», dijo.

Esta es la Venezuela que ha creado la revolución bolivariana cuyos responsables son, en definitiva, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un país en el que, ni los niños escapan de la tragedia humanitaria. #AsíNoHayQuienViva