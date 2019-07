Desesperación y cansancio: cinco días sin electricidad en Carabobo

Antonia Tigrera está cansada. En su rostro solo se refleja impotencia y desesperación. Tiene cinco días durmiendo en un colchón en el piso de la sala de su casa. Lo hace para tratar de evadir el calor como consecuencia de una avería eléctrica ante la que Corpoelec no da respuestas.

Tres transformadores que surten de energía a 38 viviendas de El Remanso II, en el municipio San Diego de Carabobo, se dañaron luego de la tormenta eléctrica de la noche del viernes 19 de julio. Desde Corpoelec solo les han dicho que no cuentan con los equipos para hacer la reposición.

La explosión fue justo frente a la casa de Antonia. «Fue horrible, todavía me duelen los oídos y la cabeza por el ruido», expresó mientras intentaba no llorar de la indignación al recordar que ese día tuvo una subida de tensión que no ha podido controlar por no contar con la alimentación necesaria.

Sin electricidad la comida se le dañó. «Un pollo y lo que tenía preparado», y no cuenta con los recursos para comprar platos ya listos en la calle. «Me toca comer solo pan o arepa».

Ese drama lo padecen todos sus vecinos. Ubialis Escalona también perdió sus alimentos. «Nuestra calidad de vida ha desmejorado muchísimo». Para ellos también es muy difícil pagar todos los días por hielo y agua potable y hacer lo posible para cocinar.