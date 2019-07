Conductores denunciaron nuevamente perder tiempo en las colas para surtir gasolina en la ciudad de Mérida, pese a que el pasado 10 de julio comenzaron con el nuevo sistema electrónico el cual a juicio de sus responsables acabaría con las colas, listeros y la venta ilegal de combustible en cuatro días, sin embargo para algunos ciudadanos «las colas volvieron» a la ciudad capital.

Son varias las personas que se han observado en plena calle empujando sus vehículos luego de quedar accidentadas por falta de gasolina, el señor Federico Contreras manifestó su preocupación, pues de no surtir tendría que amanecer en la calle, «estamos sin gasolina en el vehículo, estoy asustado porque se escuchan rumores que van a trabajar hasta las 7:00 p.m. y si no echo me tengo que quedar aquí», apuntó.

En ese sentido dijo que la situación con el suministro de gasolina debe mejorar pronto, «estamos mal muy mal».

Los cortes eléctricos que se registran a diario en el estado Mérida hacen más complejo el escenario para que los merideños logren surtir gasolina, así lo expresó el señor Moises Torres, otro afectado quien aseguró que las filas habían disminuido pero con los apagones todos son afectados, «tengo aquí una hora aproximadamente, creo que tarde unas dos horas», estimó.

La semana pasada en el municipio Libertador comenzaron a despachar gasolina a través de un nuevo sistema tecnológico, el cual disminuyó el tiempo de espera, pero hoy se volvieron a observar largas filas de vehículos, aunque en los demás municipios; Campo Elías, Sucre, Alberto Adriani, Rivas Dávila entre otros las filas son kilométricas y nunca han disminuido.