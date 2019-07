Madre de locutora desaparecida en Zulia exige respuestas al Cicpc

Anabel Quevedo, locutora, fue raptada junto a su novio Henry Pérez, empresario, en Maracaibo, estado Zulia, el pasado 22 de junio y desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aún no les da respuesta.

«Ella desapareció el pasado 22 de junio con su novio, la denuncia la colocó el hijo de él, yo fui a declarar pero nadie me da ninguna respuesta», dijo Sonia Quevedo, madre de Anabel, en una entrevista exclusiva para Caraota Digital.

Sonia informó que el novio de su hija, Henry, es un empresario dedicado al negocio funerario en Maracaibo. Además, que el auto en el cual se trasladaba la pareja, apareció incendiado en su totalidad.

«Hay puro silencio. No hay nadie que me de información de ella.. en verdad nada», aseguró la madre de la joven desaparecida.

Mi hija #anabelquevedo fue vista por última vez con vida el sábado 22 de junio del 2019. Si la han visto o saben algo de ella contáctenme al teléfono de la foto. Las autoridades no me dan respuesta de mi hija. ¡Por favor ayúdenme a que la voz de mi hija no se apague! pic.twitter.com/q7ZtHO5MvZ

