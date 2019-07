Pollo Brito y Chuchito Ibarra se la cantan a Maduro: ¡La culpa es tuya! (Gran Video)

No se guardaron nada: Rafael «el Pollo Brito» y Chuchito Ibarra, humorista y músico venezolano, se la cantaron clarita a Nicolás Maduro, y para más, en ritmo de gaita, pues Maracaibo es una de las zonas más devastadas por el régimen que asola al país, le dicen: La culpa es tuya.

Una canción que sin duda va a molestar al régimen y a sus cuadros altos y medios, y que pone el dedo en la llaga de lo que vive Venezuela: violencia, inseguridad y su peor crisis de la Historia. Una crisis por la que, por cierto, el régimen vive tratando de culpar a otros:

«Hice ese tema porque estoy cansado de escuchar que de las mil cosas nefastas que ellos (Maduro y su combo) hacen, no tienen la culpa de ninguna. La culpa es del imperio, de la oposición… Nunca de ellos», señaló el Pollo Brito en exclusiva para Caraota Digital.

«La canción es en esencia una protesta en la que usé la gaita para manifestar mis sentimientos. Aparte, si hay algo que hace muy bien Maduro es echarle la culpa a los demás», continuó explicando el músico venezolano.

«Lo que sucede en Venezuela me duele, porque tengo familia allá (…) No puedo estar contento con lo que allá pasa», señaló Brito, quien se encuentra en Florida.

Desde La Grey Zuliana hasta Aló Presidente, han sido muchas las gaitas de protesta que la democracia primero permitió y luego el chavismo reprimió. Ahora resurge la gaita protesta en la voz del Pollo Brito y Chuchito Ibarra:

¡La culpa es tuya! (Letra)

¡Gaita protesta!

Que se desangre mi Patria

y el dolor me la destruya

que hoy vivamos en desgracia

¡la culpa es tuya!

Que no me alcance la vida

orando a Dios ¡aleluya!

y mi Patria esté perdida

¡la culpa es tuya!

Que emigre el venezolano

y su ánimo disminuya

por un régimen cubano

¡la culpa es tuya!

Que la sangre se derrame

y en el suelo se diluya

sin que su dolor se sane

¡la culpa es tuya!

CORO:

La culpa es tuya porque te quedó grande Venezuela

si no pasaste ni por la escuela, donde te enseñan el patriotismo

la culpa es tuya pues nos conduces a un gran retraso y al abismo

de hambre, miseria y fracaso, Gobierno: ¡la culpa es tuya!

(bis)

Que hoy estemos estancados

y el progreso nos rehuya

que siga el pueblo alarmado

¡la culpa es tuya!

Que todo esté por las nubes

se revienta la cabuya

nada baja todo sube

¡la culpa es tuya!

Si la crisis nos agobia

y en terapia nos recluyan

es la peor de la Historia

la culpa es tuya;

que seamos un narcoestado

y el alto mando se incluya

el poder deteriorado

¡la culpa es tuya!

CORO

¡Gaita protesta!

Que hoy reine la delincuencia

y que el camino se obstruya

se gobierne sin conciencia

¡la culpa es tuya!

que la inflación nos consuma

y el dinero se diluya

si se resta y no se suma

¡la culpa es tuya!

que hoy come de la basura

un niño sin causar bulla

pues nos gobierna la usura

la culpa es tuya;

que muera aquel que se opone

quien al mal no contribuya

si el comunismo dispone

¡la culpa es tuya!

CORO / DOS VECES.