Pasada las 11:00 de la noche de este martes se conoció de la liberación de Arnaldo José Cabas Sarabia, hijo menor del experto en electricidad, Winston Cabas, quien había sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro la tarde de este martes.

La información la confirmó el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, quien señaló a efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) color los autores de la arbitraria acción.

Denunció que Cabas Sarabia, de 23 años, estuvo detenido desde las 2:30 de la tarde, cuando fue sacado a la fuerza de su casa, hasta las 11:00 de la noche, momento de su liberación.

#23Julio 11:00PM LIBERADO!ARNALDO JOSE CABAS SARAVIA, 23 AÑOS, hijo de Winston Cabas, quien fuera sacado de su casa por funcionarios DGCIM y SEBIN a las 2:30PM. Estamos evaluando la situación. — Alfredo Romero (@alfredoromero) 24 de julio de 2019

Durante la tarde el periodista Jesús «Chúo» Torrealba había señalado extraoficialmente en su cuenta en Twitter (@chuotorrealba) sobre la captura del hijo del especialista.

El ingeniero Winston Cabas, es presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela en materia eléctrica.

ATENCIÓN: A las 2:30pm de hoy #23Jul habría sido detenido Arnaldo José Cabas Sarabia, CI 25.964.517, hijo menor del Ing. Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela en materia eléctrica pic.twitter.com/6azZAquD7C — Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) July 23, 2019

En pleno apagón, Cabas aseguró, en un entrevista, que el régimen no ha hecho «absolutamente nada» para superar la crisis eléctrica y adelantó las causas de la megafalla. «Desafortunadamente le decimos al país que tuvimos razón (…) sospechamos que se cayó la línea de 765 kw que recorre todo el país. No puede ser que hasta el momento el gobierno jamás le haya informado al país la verdadera situación. Lo dijimos la falla del pasado 7 de marzo no ha sido superada. La crisis del sistema eléctrico llegó para quedarse», manifestó.

Posteriormente, Diosdado Cabello pidió abrir una investigación contra el experto. «Yo insisto en que se abra una investigación contra este ciudadano, porque usted puede aparentar ser vidente como el profeta este Dosantos y estafar a mucha gente, pero esto no se trata de las facultades de un vidente (…) estos son ataques arteros al Sistema Eléctrico Nacional».