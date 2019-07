Maduro, el billonario

Este artículo iba a llamarse originalmente El síndrome Nutella porque (como sucedió en algún momento con la mayonesa, la margarina, el ketchup, etc.), los venezolanos, o algunos venezolanos, parecemos, en estos momentos, obsesionados con comprar este chocolate para untar.

Insisto en el «parecemos»: súbitamente, los negocios tienen Nutella, en todos lados venden Nutella. Hay Nutella. De pronto no hay pan para untarla, pero por Nutella que no falle la cosa.

Nutella, chococrispies gringos – ahora que la Kellogg’s local fue confiscada y reducida a ruinas por estos filibusteros – y, si su paladar tiene verdes, no necesita buscar salsa de tomate La Caicareña, tan costumbrista ella, sino ketchup Heinz con su botellita de «relish» al lado, para que cuando se coma su perrocaliente sienta que está en Nueva York.

En este tiempo extraño, en el que, parafraseando a Chávez, «lo que está naciendo no termina de nacer y lo que muere no termina de morir» (o más bien, no se da cuenta de que se murió, y que su pestilencia tiene carácter global), Nicolás Maduro se hace el paisa (es una de las poquísimas cosas para las que tiene talento), y usted puede ir a un cine y la cajera le cobra en dólares, o puede entrar a los bodegones esos en los que lo único que termina siendo exótico de verdad son los bolívares soberanos.

Desde casas, carros y seguros hasta una Cocacola en Río Chico, todo se negocia ahora en verdes. No importa que según la Constitución y la Ley Orgánica del Banco Central la moneda de curso legal sea el bolívar, incluso este horrible dinero de posguerra que colapsó en un año y que ya nadie puede usar, como se lo predijeron los economistas. El régimen se hace el pendejo y quiere su tajada, sus impuestos en dólares y, poco a poco, cada vez con más entusiasmo, propicia semejante acto, para consternación de la izquierda tradicional, esa que no puede hacerse la pendeja, porque lo es de nacimiento, y aún cree que los trasnochos de Marx están a punto de funcionar en algún lado (nos tocó en desgracia que fuera aquí), luego de 80 intentos fallidos.

Eso sí, todavía la Sundde puede multar por cobrar en dólares a las mismas clínicas a las que el Seniat se los permitió, porque ¿cómo se dolariza y al mismo tiempo se hace demagogia? ¿Transición al socialismo? ¿Con dolarización? Puede ser, pero suena raro.

El chavismo ya se metió en contraflecha por la autopista de la Historia, rascao y en moto, a finales de los 90, y así nos fue a todos. Ahora puede estar cambiando de rumbo, pero a la disimulada. La oposición, en tanto, y razonablemente, no dice nada al respecto, porque el sistema que pretendió impulsar Maduro entre 2014 y 2018 luego de que Chávez no pudiera imponerlo ni con el petróleo a $140, fue tan inepto, corrupto y malevo que por poco termina con el país.

Y ese mismo país, incluso sin cese de la usurpación, necesita aunque sea una bocanada de aire, requiere permitir que los venezolanos que se fueron colaboren con el régimen que los botó (así de perverso), porque el comunismo es tan, pero tan malo, que solo puede sobrevivir con bolsones de capitalismo, como también está pasando en Cuba desde hace tiempo. Del capitalismo, por cierto, más salvaje y leonino que existe, porque el que no tiene dólares, también como en Cuba, no puede ir a Los Roques.

Para completar el cuadro, el importador de Nutella es un enchufado, como el de la aerolínea que te lleva al paraíso, y el que te vende el carro nuevo con blindaje grado 3. Para los demás, para el perraje, ya no hay la posibilidad de comprarse un Chevrolet Corsa pagando giros o visitar Margarita endeudándose con la tarjeta de crédito.

Pensar que esta maldición se hizo en nombre de esos redimidos, los mismos que hace 20 años no tenían que emigrar y podían tomar leche. En ese período, el dólar, que Hugo Chávez recibió en 580 bolívares, llegó esta semana, gracias a Maduro, a 1.000.000.000.000, es decir, un billón, con 12 ceros. El que tenga un dólar, hoy, es billonario: esta semana, el verde que una parte de la población ahora tiene en el bolsillo, alcanzó los 10.000 «soberanos», a los que hay que sumarles ocho ceros, los cinco de hace un año y los tres de 2008.

Ríete de Zimbabue: este jueves, el mandón anunciaba, como gran cosa, que «aumentaba» el «bono» de «parto humanizado» (hay que ponerlo entre comillas, porque el régimen chavista todo es, hoy, un eufemismo), «de 26.000 a 50.000 bolívares». Es decir, lo llevaba de 2,6 dólares a 5 dólares mensuales. Y Maduro se permitía hacerse propaganda: «solo en socialismo». Claro, solo en socialismo se regala dinero basura para encubrir una estafa.

Quizás, y pensándolo otra vez, Maduro y Diosdado Cabello tienen razón. Estamos en plena transición al socialismo, el sistema donde una élite corrompida vive en el cielo, y abajo de ellos, millones de hambrientos tienen que estar dispuestos a deslomarse por migajas y ser reemplazados cuando ya no son útiles, para satisfacer a «empresarios» que a su vez se reparten mercados: tú traes la Nutella, tú viajas a Los Roques y tú importas carros para nosotros. Eso sí, tranquilitos y sin armar lío o los mandan pa’ la Dgcim.

Así pasó en China, así pasó en Rusia. Y con la aparente operación de pinzas que le están haciendo a Juan Guaidó, quien sabe si dos grupos se guiñaron el ojo y nos van a imponer el comunismo a la vietnamita, mientras Venezuela se sigue desangrando. Si no logramos el cambio, estamos a punto de entrar en esa etapa, con la boliburguesía, ahora sí, adueñada del país, y cada vez más parasitaria e improductiva, robándonos una y otra vez. Porque eso sí es «capitalismo parasitario», como le gusta decir a Maduro cada vez que le da por creer que dice cosas inteligentes.

Porque el socialismo, aquí y en todas partes, ha terminado siendo el camino más largo entre el régimen feudal (o en nuestro caso, el mercantilismo) y el «crony capitalism«, el capitalismo de amigotes.