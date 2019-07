Maestros olvidados

Alejandro Feo La Cruz

Luego de mi columna de la semana pasada donde narramos la tragedia de nuestros niños en edad escolar que reciben menos horas de clases al año de las que deberían recibir – y de las que recibe cualquier niño en otros países de Latinoamérica, sin comparación con Finlandia o Suecia, condenándose así a una educación de muy baja calidad y con pocas posibilidades de ser competitivo en mundo globalizado – muchas personas me comentaron que nos faltó hablar de los maestros.

Casualmente este fin de semana estuve en Bejuma y me conseguí a María Milagros, una maestra estadal muy dedicada a sus alumnos y también muy solidaria con sus colegas docentes.

Me decía esta educadora de vocación que el trato dado a los maestros por los entes nacionales y regionales llega a niveles inhumanos. Recibir un salario mínimo de 40.000 bolívares mensuales, no contar con muchos de los beneficios de la convención colectiva que eran derechos adquiridos, quedarse sin seguro médico o bonificaciones que ya no se están pagando, son algunas de las desmejoras que hoy sufren nuestros maestros.

Pero no solo es la parte económica. Para aspirar a tener un buen sistema educativo es necesario tener maestros bien formados. Contar con un proceso de mejoramiento continuo con cursos y talleres que en forma periódica puedan recibir y que les permitan contar con la capacidad para manejar las nuevas tendencias educativas. Impartir enseñanza de la mejor forma es fundamental para una educación de primer mundo.

Los maestros y especialmente los carabobeños en la mejor Venezuela deben ser los mejores formados y pagados para que su motivación siempre esté al máximo nivel y podamos garantizar un trato acorde para nuestros hijos.

Sin buenos maestros no puede haber buena educación. Por eso nuestro máximo reconocimiento a esos héroes de las aulas que nadan contra la corriente todos los días y que, a pesar de las dificultades, culminaron este año escolar dándoles a nuestros niños todos sus conocimientos, todo su cariño y los más valiosos principios y valores. ¡Que Dios bendiga a nuestros maestros!

