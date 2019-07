Preston vs el León

Jesús Armas

Dirigente político

En 1595 cientos de caraqueños se preparaban para defender la ciudad. Estaban dispuestos a proteger con todo cuanto podían ese trecho que conectaba a La Guaira con la ciudad y que hoy llamamos El Camino de los Españoles. Tanto movimiento estaba motivado por un rumor: Amyas Preston, el famoso pirata inglés, había sido visto en La Guaira con media docena de buques y una multitud de hombres armados.

A pesar de todo aquello, el 29 de mayo de 1595 Preston sorprendió a Caracas entrando por un camino hecho por los indígenas, llegando a la ciudad repentinamente, encontrándola sin resistencia alguna y haciendo que sus habitantes huyeran despavoridos, llevándose con ellos sus joyas, sus animales, sus servidumbres y cuanta pertenencia pudieran.

Solo un hombre se quedó a hacerle frente. Un anciano con una armadura un tanto oxidada, un viejo caballo y una lanza. Se trataba del primer alcalde de la ciudad y uno de sus fundadores: don Alonso Andrea de Ledesma, quien en una valiente acción se abalanzó contra los invasores, derribando a algunos de ellos.

Al final don Alonso perdió la vida por una bala, pero dicen que su leyenda ganó la inmortalidad inspirando a Cervantes a escribir don Quijote de la Mancha.

Hoy, en el aniversario 452 de Caracas, muchos piensan que quienes seguimos luchando y creyendo en que nuestra ciudad merece poner el pecho, estamos tan equivocados como don Alonso. Creen que estamos solos y desarmados, luchando contra una multitud de piratas dispuestos a saquearlo y destruirlo todo.

Quizás don Alonso no salvó los bienes materiales de Caracas, pero sí salvó su espíritu. Fue quien demostró la valentía con la que se deben defender los valores y principios de la gente buena. Y aunque desde 1592 ya el León de Caracas estaba en el escudo, me gusta creer que el primer rugido fue ese grito de batalla de nuestro Quijote local.

Caracas no está muerta. Si Preston no pudo acabarla, si no pudo la Guerra de Independencia ni la Guerra Federal, si no la derrotaron los terremotos ni los deslaves, tampoco lo hará la dictadura.

Quienes estamos acá defendiendo nuestro derecho a vivir en Caracas, y a tener los privilegios de cualquier ciudad de la actualidad, quizás terminemos inspirando la nueva gran novela de la verdad, como el pueblo valiente que defendió y ganó la democracia para Caracas y toda Venezuela.

¡Nuestro león aún ruge!

@jesusarmasccs