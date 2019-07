Tiene más poder el #Rickyrenuncia

Jofrana González

Periodista

Así es… y es que la etiqueta que se ha posicionado para pedir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, es de lo mas movido desde la semana pasada en la red social Twitter.

La filtración de no menos de 800 páginas de un chat compartido y “privado” entre el gobernador boricua y sus más allegados funcionarios y asesores, desató los demonios en la isla. Roselló con su sequito de “confianza” comentaba acerca de la vida política de la isla, los actores, sus rivales y hasta de las víctimas del huracán que dejó a la isla golpeada en los últimos años. No conforme con tocar ese tipo de temas, también arremetía contra la comunidad LGBTQ+, las personas pasadas de peso y hasta contra las mujeres. Una de sus víctimas en las primeras páginas del filtrado chat, es la alcaldesa de San Juan y su principal rival político, Carmen Yulin, a la que le identificaban dentro de las conversaciones como “la comandante”. En el chat además participaban personas que ya no eran funcionarios públicos del actual mandato de Roselló, y se enviaban gif, memes y noticias para monitorear el comportamiento de los medios y conocer quiénes llevaban una línea a favor o en contra de la gestión de Ricardo Roselló.

La publicación de ese chat, así como su verificación, que parte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), desató masivas manifestaciones en las calles de Puerto Rico de manera casi inmediata. Los artistas boricuas de mayor renombre como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, Calle 13, entre muchos otros, se movilizaron a la isla para encabezar tales movilizaciones y de manera directa en sus redes le pidieron la renuncia al gobernador. Las marchas en las calles generaron la salida de la Policía para controlar las manifestaciones, que finalizó en enfrentamientos en las calles de San Juan, manifestantes afectados por gases lacrimógenos y, según versiones de medios locales, con personas heridas, no menos de 15.

El hashtag #rickyrenuncia rápidamente se posicionó cuando estos artistas lo usaron en sus redes, y se ha hecho parte de la petición incluso de exfuncionarios que trabajaron para Roselló y de muchos otros que desde Washington, la capital estadounidense, se han pronunciado fuertemente contra él. Incluso dentro de su partido representantes de peso le han pedido la renuncia, pues consideran que ya no representa los intereses de la tolda. Rosello es de los demócratas y en medio de la campaña para el 2020 hasta uno de los mas emblemáticos, Joe Biden, ha manifestado por la situación con los puertorriqueños.

Puerto Rico, estado libre asociado de Estados Unidos, es una isla que por momentos ha pedido ser independiente, pero en medio de las adversidades, a mi parecer, ha quedado claro que sola no puede. Cuando el huracán Irma los devastó, sin la ayuda de EE. UU. la recuperación habría sido aún más lenta o casi imposible; y mucho antes de eso, la debacle económica y financiera por la que pasaron, de no haber sido por el auxilio de EE. UU., tampoco habría sido fácil.

Sin embargo, lo que sí ha demostrado Puerto Rico y su gente es que cuando quieren levantarse lo logran, buscan la manera de sobrevivir y ahora están buscando la manera de hacerse sentir. Roselló sin duda ha abierto una herida que quizá era necesaria para los boricuas, para conocer realmente en qué movida política se encuentran inmiscuidos, pero no aceptar la forma como su gobernador y líder político se expresó de sus ciudadanos.

Según los analistas boricuas, ahorita Ricardo Roselló no tiene ni poder ni control político de su gestión, por lo cual la mejor salida, de la forma más digna, sería la renuncia. Dentro de la legislación de Puerto Rico existe la figura del “residenciamiento” – que no es mas que la separación del cargo – y ahí quedaría designado por el propio Roselló un sustituto que debe ser aprobado por Cámara y Senado, lo cual no lo tendría muy fácil para el actual y cuestionado gobernador, que es la máxima autoridad en la isla.

Así las cosas en la isla boricua, entonces el mejor escenario para Roselló es la renuncia y dejar el poder para que sus acciones, palabras, burlas y calificaciones no hagan más daño al sistema político interno.

Así que … #rickyrenuncia