¿Te atreves a leerlas? 14 historias de terror para contar en el megapagón

Los venezolanos estamos expuestos a sufrir megapagones en cualquier momento y una de las peores cosas que ocurren cuando no hay energía eléctrica (además de que no se puede comprar comida y no hay agua, dos cosas vitales) es que el aburrimiento llega en paralelo, por lo que te traemos estas 14 historias de terror cortas para pasar el rato.

Cuando un relato es bueno no hace falta que sea muy extenso para que cumpla su cometido y para quienes quieran asustarse un poco y no tengan mucho tiempo para leer les traemos estas 14 historias cortas pero aterradoras.

Te advertimos que no te dejarán dormir

Puedo escuchar hasta un año en el futuro. Hoy, el ruido ha parado.

Una chica estaba jugando con sus muñecas cuando escucha la voz de su madre decir: «baja, la cena está lista». La niña estaba por bajar por las escaleras cuando un brazo la rodeo y le tapó la boca. Era su madre que le dijo «shhhhh yo también escuché eso».

La peor parte del apocalipsis zombi no era la soledad, ni el silencio ensordecedor. Era tener plena consciencia y pensamientos, pero ser incapaz de controlar mi cuerpo podrido.

Estaba hablando por vídeo con mi marido cuando se me cayó el móvil al suelo, y al recogerlo, su cara había cambiado. Se llevó las manos a los labios como para decirme que guardara silencio y, para mi horror, escribió «hay un hombre debajo de tu cama».

El conductor no quería hablar, así que me puse a mirar el móvil. «Hola, soy tu Uber, te estoy esperando».

La gente del pueblo dice que vive un monstruo en el bosque, y la verdad, me parece ridículo. Yo soy el único que vive en el bosque y no he visto ningún monstruo.

Como tercer y último deseo, le pedí al genio que mi familia fuera feliz. Entonces comencé a desaparecer, reseñó Bored Panda.

Mi madre dice que tengo que volver a tomar la medicación para la esquizofrenia porque no es sano dejar de tomarla de repente. Pero es el único modo que tengo de que ella esté aquí.

Soñé que era arrastrado al infierno, ardiendo y retorciéndome de agonia. Me desperté con el médico a mi lado, diciendo «Uf, te perdimos durante unos minutos».

Tras el empujón final, no sé que me daba más miedo. El hecho de que mi bebé no chillara o que el médico sí que lo hiciera.

480 muertos tras el asalto al Area 51. El suicidio en masa tuvo lugar tan solo horas después del asalto, y solo se encontró una nota que decía «nunca deberíamos haberlo descubierto».

Cada noche, mi hijo me pide que mire debajo de la cama. Y cada noche, yo rezo por dejar de oír la voz de mi hijo muerto saliendo de debajo de mi cama.

Mientras en las noticias hablaban sobre el asteroide inminente que iba a caer, nos recomendaban pasar nuestros últimos momentos con las personas que amamos. Pero al oír esto, mi marido salió corriendo hacia Dios sabe donde, y ahora estoy sola.

Le pedí al genio como deseo que me diera 1000 USD al día durante el resto de mi vida. Suspirando, me dio 3000 USD en total y me deseó buena suerte.