AI Portraits: La nueva app que convierte tus selfies en obras de arte

La nueva aplicación del momento se llama AI Portraits. Esta app convierte los selfies en retratos similares a los que habrían creado pintores famosos.

La app está desarrollada por el IBM Watson AI Lab del MIT (Instituto tecnológico de Massachusetts). Esto le ‘garantiza’ a los usuarios que su privacidad está segura, lo que es muy importante después de la polémica de FaceApp.

El algoritmo de la aplicación está cargado con 45.000 pinturas clásicas de artistas tan reconocidos como Van Gogh, Picasso o Tiziano. Además, el resultado es sumamente atractivo y realista.

Cabe destacar que Ai Portraits no tiene aplicación para móviles. Para hacer de tus fotos obras de arte, debes ingresar a AIportraits.com.

Según publicó Xakata, los cinco expertos detrás de la creación de AI Portraits son: Mauro Martino, Luca Stornauiolo, Emanuele Del Sozzo, Owen Cornec y Liza Gazeeva.

AI Portraits Ars | The experience of being portrayed by the world’s greatest artists: https://t.co/wDsdR1zGZ8

In the paintings generated by AI Portraits Ars, the colors, shapes, and lines of your face are completely redesigned by the AI model. #AI #art #portrait pic.twitter.com/WaeTnkjEV2

— Mauro Martino (@martino_design) July 16, 2019