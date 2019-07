Camuflaje increíble:¿Puedes encontrar a todas las cabras de la foto?

El fotógrafo Nachum Weiss capturó una imagen donde se puede apreciar la eficiencia del camuflaje natural de los íbices de Nubia en una montaña del desierto del Néguev, en Israel.

En la instantánea se ve al grupo de íbices balanceándose por las paredes rocosas y descansando. Uno de los mayores retos de la fotografía es poder contar cuántos ejemplares hay, debido al camuflaje natural que poseen.

Además de Israel, el íbice de Nubia es endémico de Egipto, Jordania, Omán, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. La especie está considerada como vulnerable debido al descenso que está experimentando su población.

High up in the mountains of #Israel‘s Negev desert, a herd of fearless goats have been pictured trotting across the rugged rock-face.

*CAN YOU SPOT ALL ????eight ????mountain goats?https://t.co/fERPh8Y1Xy pic.twitter.com/dM3P4gokFr

— STARTinfoUP (@moueller1961) July 24, 2019