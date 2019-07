¡La diva latina de Hollywood cumple 50! Felicidades J.Lo

«Tengo dos hijos increíbles y un gran novio; no tengo todo resuelto y no todo es perfecto, pero me siento orgullosa de que con todas las cosas por las que he pasado aún soy optimista».

Jennifer asegura que el secreto de la felicidad y el equilibrio es dar prioridad a lo que realmente importa y hacer lo que realmente te ama; por eso la gran diva latina de Hollywood seguirá conquistando éxitos a lo largo de su vida; y nosotros estaremos para aplaudirla y celebrarlo con ella.