Un niño jugaba solo en la playa y Messi lo invitó a jugar con él y sus hijos

La familia Messi se encontraba en una playa de Antigua y Barbuda vacacionando, cuando de pronto invitaron a un niño que se encontraba allí solo a jugar con ellos.

El niño se llama Mackenzie O’Neill, y es originario de Londres. Según una entrevista que condeció al diario Olé, se encontraba solo en la playa cuando de repente «su padre (Jorge Messi) nos tiró una pelota para preguntar si yo quería jugar con ellos. Y luego jugamos al fútbol con Thiago y Messi durante 45 minutos«.

El niño elogió las cualidades de Thiago Messi y destacó lo amable que fue el capitán del Barcelona y la selección argentina. «Thiago es un fantástico jugador para su edad, y no es tímido para jugar. Jugar con Messi fue increíble. Él no habla inglés, pero nos hacía señas y enseguida se ponía a reír. La esposa de Messi lo traducía, porque ella habla muy bien inglés. Más tarde, también hasta nadé con Messi en un bote y nos quedamos ahí mucho tiempo, él me subió arriba de él. Y Thiago me seguía adonde yo iba”, contó O’Neill.

«Messi actuó como un padre normal. Me di cuenta de que Leo disfrutaba mucho viendo a su hijo jugar al fútbol con otros niños», aseguró el niño británico.

Sin duda alguna una experiencia inolvidable para este pequeño niño que nunca se habría esperado que eso podría sucederle estando solo jugando en una playa. Gran actitud la de Messi y su familia, un papá ejemplar.