Tiburón blanco le dio un ‘susto de muerte’ a una familia mientras pescaban

Una familia se encontraba pescando en las costas Massachusetts cuando un tiburón blanco apareció y les dio un susto inolvidable. Por suerte todo quedó en una graciosa anécdota y nadie salió herido.

Al darse cuenta de que habían atrapado algo, la madre de los niños comenzó a halar la línea de pesca para obtener su recompensa. En el momento justo en que acercaron la presa al bote, un tiburón blanco apareció de repente y les robó la pesca delante de sus ojos con un salto. Al menos cinco personas se encontraban el bote en el momento del hecho.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) July 20, 2019