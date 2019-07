Bella Thorne: Soy pansexual y no lo sabía hasta ahora

Bella Thorne confesó en el programa Good Morning America que descubrió su orientación sexual al conocer qué significa ser pansexual.

La ex-protagonista de la serie Disney Shake It Up había afirmado anteriormente que se consideraba bisexual; durante la entrevista de Good Morning America refirió que ahora se considera pansexual, ya que ella no tiene en cuenta el sexo o la orientación sexual de la otra persina para enamorarse. Lo informó 20 Minutos.

La actriz de 21 años comentó que era pansexual y no lo sabía.

«En realidad soy pansexual y no lo sabía. Una persona me explicó exactamente qué significaba», comentó. «Te gustan los seres humanos; no tiene que ser un chico o una chica, o él o ella, o esto o aquello; es literalmente que te gusta la personalidad», dijo Thorne.

Bella siempre mostró un fuerte rechazo a las etiquetas que se colocan las personas, pese a que se considera a sí misma pansexual.

Y ¿Qué es la pansexualidad?

La palabra pansexual es el boom de búsqueda en google recientemente motivado por las declaraciones de Thorne; todos se quieren saber qué es ser pansexual, ¿con qué se come eso?

La palabra está acompañada del prefijo «pan» que significa literalmente «todo» ; la palabra es empleada desde los años setenta y su concepto permite que las personas puedan identificar mejor su orientación sexual.

Quiere decir que los pansexuales pueden sentir atracción por cualquier persona, sea heterosexual, homosexual o hasta transexual; los pansexuales señalan que la atracción se inclina más hacia la personalidad y lo sentimental que a lo físico.