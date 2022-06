Con impactante video Justin Bieber reveló que tiene parálisis facial, canceló sus shows

A pocos meses del comienzo de su gira mundial, Justin Bieber confirmó su inesperado retiro de los escenarios a causa de un problema de salud.

El cantante detalló en sus redes sociales que está luchando contra un virus grave, conocido como síndrome de Ramsay Hunt, dejando el lado derecho de su rostro paralizado.

"Quería informarles sobre lo que está pasando, obviamente como puedan ver en mi cara, tengo un síndrome. Es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, que provocó que mi cara tuviera parálisis. Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", detalló.

CON IMPACTANTE VIDEO JUSTIN BIEBER REVELÓ QUE TIENE PARÁLISIS FACIAL

El cantante de 28 años, que hasta hace días ofreció conciertos en distintos países, reiteró que su enfermedad "es basatante seria" y deberá enfocarse en su rehabilitación.

"Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al 100% para poder hacer lo que vine hacer desde que nací", aseguró.

Además resaltó que por el momento practica ejercicios faciales para mejorar su condición, pero necesita un tiempo para recuperarse, reseñó 20 Minutos.

"Los amo. Gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar (...) No sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien. Espero y confío en Dios, confío en que todo sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar. Los amo, paz", concluyó Bieber.

Como era de esperarse, su publicación generó millones de reacciones en Instagram y contó con el apoyo de famosos y fanáticos, quienes desearon que se recupere pronto.

Se trata de un nuevo contratiempo en la salud del cantante, quien comenzó en febrero el Justin's Justice World Tour y canceló algunas fechas después de que él y su esposa contrajeron Covid-19.