"Abre la puerta perr#": La escandalosa revelación de Alicia Machado sobre Trump cuando fue Miss Universo

La Miss Universo 1996, la venezolana Alicia Machado, reveló una escandalosa situación que vivió con Donald Trump, dueño del concurso de belleza, quien la habría acosado sexualmente durante una fiesta para que tuviera relaciones sexuales.

Machado relató que estaban en una fiesta en Mar-A-Lago, lujoso resort de Trump en Florida. En tal sentido, apuntó que el magnate la llamó para presentarla a unas personas con las que estaba hablando.

“Estamos en esta fiesta y él estaba con otros dos matrimonios. Me llamó y me acercó con mi corona y mi banda; me traía como mujer florero en las fiestas que él hacía en esa casa”, apuntó.

Machado se acercó a Trump, quien, presuntamente, la agarró y la tocó en los glúteos. “Miren, esta es mi Miss Universo”, habría dicho el magnate, mientras que la reina de belleza “se fue corriendo” y se encerró en su habitación.

MACHADO: ME DIJO QUE ERA MI JEFE

La modelo relató que fue a su cuarto y llamó a su papá, quien le recomendó que pusiera una silla pegada a la puerta. Sin embargo, esto no evitó que, supuestamente, Trump insistiera en verla.

“Puse una silla en la puerta. Él subió después, me toca la puerta y dice: 'abre la puerta, pequeña perr#. Yo soy tu jefe y quiero tener sexo contigo'. Me tocaba la puerta y yo aterrada”, recordó Machado.

La también actriz indicó que el magnate insistió por un tiempo, mientras ella decía que estaba durmiendo. Finalmente, de acuerdo a esta versión, “se cansó y se fue” de la puerta de la habitación.

Machado aseguró que esta anécdota está en su libro y ha impedido que pueda ser publicado. “Su palabra contra la mía. El abogado de la editorial me dijo que no podían comprobar”, sostuvo.

La Miss Universo 1996 ha dicho en varias ocasiones que sufrió maltratos y humillaciones por parte de Trump durante su reinado. Incluso, hace más de un año reveló que necesitó de ayuda profesional para recuperar su equilibrio mental y su autoestima.