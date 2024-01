VIDEO SENSIBLE: Actriz de Black Panther quedó gravemente herida tras ser atropellada en Nueva York

Carrie Bernans, actriz de Black Panther, quedó gravemente herida luego de que la atropellaran en Nueva York.

La actriz se encontraba en la terraza del restaurante Chirp en Manhattan cuando un conductor que escapaba de la policía la arrolló. Después de eso quedó inconsciente e inmovilizada bajo un camión de comida.

«Honestamente estoy herida física y mentalmente. Lo único en lo que puedo pensar es en mi hijo. Odio que tenga que verme así y sufriendo», comentó Bernans en Instagram.

«Estoy mentalmente confundida, pero me encomiendo a Dios durante este sufrimiento. Desde el respirador que me metieron por la garganta hasta la operación en el trasero, pasando por los moretones en la cabeza y todo lo demás, no sé por dónde empezar», añadió la actriz.

Bernans, de 29 años, sufrió varias fracturas, dientes astillados y lesiones faciales. Aunque su vida está fuera de peligro tiene un largo camino de recuperación por delante.

¿CÓMO SE GENERÓ TODO EL ACCIDENTE DONDE RESULTÓ AFECTADA CARRIE BERNANS?

El incidente ocurrió después de que las autoridades locales fueron notificadas de un altercado físico entre un conductor de 44 años y una pasajera de 34 años dentro de su vehículo.

“Los agentes a pie intentaron calmar la situación y ordenaron al conductor masculino que lo estacionara. El hombre no obedeció las órdenes de los oficiales y huyó hacia el oeste por la calle 33 antes de girar a la derecha hacia la 7ma Avenida en contra del tráfico», comentó la policía en su reporte.

“Luego, el hombre chocó contra un carrito de comida y contra dos peatones de 39 años, una peatón de 31 años y una peatón de 29 años”, añade el texto.

Seguidamente, el hombre golpeó a otros dos policías antes de que pudieran someterlo y arrestarlo.