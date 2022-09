Adelantos de La Sirenita y Encantada 2: Disney anunció bombazos en su expo D23

Este 9 de septiembre inició la D23 2022 Expo de Disney, en la que la compañía presentó algunos de los nuevos anuncios. En tal sentido, hubo adelantos de varias películas e información sobre las franquicias más populares de la empresa.

Uno de los principales anuncios fue el live-action de La Sirenita. Al respecto, revelaron el nuevo logo de la película, cuatro canciones inéditas y el primer tráiler de la película que se estrenará en mayo de 2023.

Out of the sea, wish I could be... part of that world.

Disney's The Little Mermaid is coming to theaters May 26, 2023. pic.twitter.com/lUw5BmYRK5

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022