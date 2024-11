EN VIDEO: Adele anunció que se alejará «temporalmente» de los escenarios, esta sería la razón

La cantante británica Adele anunció este sábado su retiro «temporal» de los escenarios tras culminar una residencia de conciertos en el Coliseo del Ceasar’s Palace de Las Vegas, alegando que se encuentra «cansada» y que encontró «un cierre» tras la presencia de Celine Dion en una de sus presentaciones unas semanas atrás.

«Ha habido momentos en los que estoy demasiado cansada o estoy demasiado agotada emocionalmente y ustedes dicen ¡Vamos cariño levantate y sigue adelante, eres la mejor en esto! y cosas así. Esto lo aprecio mucho, todavía necesito que me traten como un bebé panda. Y simplemente me encanta, lo he amado y estoy emocionada, pero también solo para que sepan, encontré mi cierre cuando Celine Dion vino a mi show hace unas semanas», dijo la artista al final del concierto, según un video difundido en las redes sociales.

«Lloré toda una semana, una semana entera. Fue simplemente un momento de cierre tan significativo, fue como completar un ciclo y para mí eso es lo único que siempre he querido. La única razón por la que alguna vez quise estar aquí. Y pierdo la voz de tanto llorar», agregó Adele.

SIN FECHA DE RETORNO A LOS ESCENARIOS

Aunque no es un adiós definitivo, la intérprete británica advirtió que no sabe cuando volverá a los escenarios, y también desconoce lo que hará durante esta sorpresiva pausa a su carrera musical.

«Ha sido maravilloso y los extrañaré muchísimo a ustedes (el público). No sé cuando querré volver a actuar otra vez y no estoy haciendo nada más, estoy súper nerviosa por lo que voy a hacer ¡Oh Dios mío no tengo ningún mal… plan! Me tomaré algo, me imagino que eso haré. Pero no puedo hacer eso para siempre. Y por supuesto regresaré, porque en lo único que soy buena es cantando y cosas así, pero simplemente no sé cuando querré hacerlo de nuevo», explicó.

Por último, destacó el esfuerzo que hacen sus fanáticos para ir a verla en Las Vegas, tanto por la planeación como lo costosa que es la ciudad, pero resaltó que dicha residencia en la ciudad del pecado, era «justo lo que necesitaba» en esta etapa de su vida.