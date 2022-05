Adiós al “buen muchacho”: Murió el actor Ray Liotta mientras grababa una película en República Dominicana

La industria del entretenimiento está de luto. El actor Ray Liotta murió este 26 de mayo a los 67 años en República Dominicana, mientras dormía.

El artista se encontraba en pleno rodaje de la película Dangerous Waters cuando ocurrió el deceso, reseñó el portal Deadline.

Liotta vivía una nueva juventud cinematográfica. Participó recientemente en The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move. Además terminó de filmar Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película Working Title The Substance, reseñó La Vanguardia.

ADIÓS AL "BUEN MUCHACHO", FALLECIÓ EL ACTOR RAY LIOTTA

Nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 1954, se convirtió en uno de los nombres imprescindibles de la década de los 90, por sus papeles de villano.

Tuvo una infancia complicada. Lo abandonaron en un orfanato hasta que fue adoptado por el propietario de una tienda de recambios para vehículos, Alfredo Liotta, y su esposa Mary.

Siempre quiso ser actor y decidió viajar a Nueva York a labrarse un futuro profesional tras estudiar arte dramático en Florida, recogió Marca.

Se dio a conocer en Algo Salvaje, donde interpretó a un joven tímido que entabló una loca amistad con Melanie Griffith. El papel le valió una nominación a los Globos de Oro.

No obstante, la película Uno de los nuestros (Goodfellas) es su trabajo más representativo, así como otros filmes como Identidad, Hannibal, Cop Land, Falsa Educación y Algo Salvaje.

El portal Deadline explicó que al actor le sobrevive una hija, Karsen, y su prometida Jacy Nittolo. Entre 1997 y 2004 estuvo casado con su colega Michelle Grace y además convivió con otra compañera, Catherine Hickland.