Adiós Halloween: Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con nuevo video viral

Ya pasó Halloween y la propia Mariah Carey publicó un video en sus redes para dar inicio a la temporada de Navidad.

Con su clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, su villancico más famoso, la cantante anunció la cuenta regresiva para las fiestas decembrinas.

En un video que ya se viralizó en redes, Mariah Carey decidió transformarse de Morticia Addams a Mamá Noel.

En las imágenes, en blanco y negro, se observa a la artista vestida como Morticia entrando en una mansión abandonada mientras se escuchan aullidos de un lobo. Posteriormente, se encuentra con Homero Addams para bailar tango, pero todo cambia cuando ella le lanza un puñal y él lo logra esquivar.

Tras esto, ella decide observar un armario que se abre para revelar un vestido de Mamá Noel.

«¡Es la hora!», grita Mariah Carey en un trineo, mientras Homero se transforma en un muñeco de nieve.

En pocas horas, la publicación en su Instagram ya cuenta con más de 1.700.000 me gustas y más de 38.000 comentarios.

Mariah Carey está viviendo un momento dulce gracias al éxito de su villancico All I want for Christmas is you. El tema se ha convertido en un himno por excelencia de esta época.

Además esto le ha dejado también grandes ingresos pasivos de por vida. La intérprete ha generado más de 60 millones de dólares solo por este tema, según informó el medio The Economist.

Este villancico es considerado como uno de los temas más escuchados durante los meses previos a la Navidad. Varios seguidores de la cantante destacan que a pesar de tratarse de un tema navideño se aleja de los clásicos villancicos.