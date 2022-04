¿Adiós Hollywood? El anuncio de Andrew Garfield que pone en duda su futuro en el cine

A pocas semanas de su nominación en los premios Óscar, Andrew Garfield sorprendió a todos con una inesperada noticia: se tomará un respiro de las cámaras.

En una entrevista reciente, el actor confirmó que dejará temporalmente la actuación tras la miniserie Under the banner of heaven para "descansar un poco y recalibrar el futuro".

"Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una personal normal por un tiempo", explicó.

ANDREW GARFIELD CONFIRMÓ QUE SE TOMARÁ UN RESPIRO DE HOLLYWOOD

Después de regresar como Peter Parker en la secuela de Spiderman: Regreso a Casa, Garfield no ha dejado de trabajar y su último año ha sido particularmente intenso.

Recibió múltiples elogios por su interpretación del autor teatral Jon Larson en la cinta Tick, Tick... Boom!, y participó en otras producciones reconocidas como The Eyes of Tammy Faye.

Este año, el actor cumplirá 39 años y ha querido hacer un receso tras "el desgaste de la temporada de premios", aunque no quiere que su ausencia sea interpretada como una queja sobre el reconocimiento.

"Solo necesito ser una persona un poco corriente durante un tiempo", insistió a los editores de la revista Vainity Fair.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | EL NUEVO TRÁILER DE JURASSIC WORLD: DOMINION QUE DESBLOQUEA OTRO NIVEL DEL CAOS

Aunque sus admiradores parecieron mostrarse tristes con la noticia, lo cierto es que podrán disfrutar de su trabajo más reciente en la miniserie Under the banner of heaven transmitida por la plataforma Hulu, una adaptación de la obra del escritor Jon Krakauer.

La producción consta de siete capítulos en los que Garfield comparte créditos con actores de renombre como Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones, Wyatt Russell y Rory Culkin, recogió EFE.