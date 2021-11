Otra demanda: La travesía legal de Alec Baldwin tras disparo accidental en el set

Luego de que Serge Svetnoy demandó a Alec Baldwin y otros miembros clave de la producción de Rust, la supervisora del guion, Mamie Mitchell anunció que también tomará medidas legales.

En una rueda de prensa realizada el pasado miércoles, Mitchell y su abogada, Gloria Allred, ofrecieron más detalles sobre la querella, donde alegaron agresión, infligir angustia emocional y causar daño deliberadamente.

Destacaron que Baldwin "intencionalmente, sin una causa justa o excusa, amartilló y disparó un arma cargada", ya que al parecer, las escenas programadas el día del accidente no requerían disparos, reseñó Fox News.

GUIONISTA SE UNE A LAS DEMANDAS CONTRA BALDWIN POR DISPARO ACCIDENTAL

Mitchell calificó el comportamiento del actor y demás miembros ejecutivos como "imprudente" y los acusó de no seguir los protocolos de seguridad.

"No estaba en el guion. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Será necesario deducir más evidencia. Tenemos algo de información, pero sin haberla confirmado, no queremos liberarla o especular al respecto, pero una cosa es segura: esa arma no debió haber sido disparada", comentó Allred.

La abogada también dio ejemplos de la inseguridad en el set y aseveró que las pistolas fueron manipuladas por otras personas, sin contar al maestro de utilería o el armero.

"El señor Baldwin eligió jugar a la ruleta rusa cuando disparó un arma sin revisarla y sin que el armero lo hiciera en su presencia", dijo.

ME SIENTO DEPRIMIDA

Durante la conferencia, la supervisora recordó entre lágrimas, el fatídico incidente que acabó con la vida de Halyna Hutchins y puso en aprietos al director Joel Souza.

Según RT, ella fue la responsable de contactar al 911 pues se encontraba a un metro de distancia de Baldwin.

Mitchell declaró que en sus 40 años como escritora y guionista jamás se había sentido tan inestable en un set de filmación.

"Nunca olvidaré lo que sucedió ese día. Revivo el tiroteo y el sonido de la explosión del arma una y otra vez. Estoy deprimida y no me siento segura. Siento que, en cualquier momento, cualquier cosa podría pasarme a mí y aquellos que me importan", declaró.