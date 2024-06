Aleska Génesis no sintió respaldo en la Casa de los Famosos: «Una vez que estás creciendo, los mismos venezolanos te tiran»

Tras su paso por la Casa de los Famosos, la modelo venezolana Aleska Génesis confesó que le habría gustado nacer en Puerto Rico por el apoyo que le brinda a sus artistas en este caso a Maripily Rivera, ganadora el reality show.

«Me gusta ese apoyo que Puerto Rico le da a su gente. Ojalá hubiese nacido en Puerto Rico ¿Te imaginas?”, indicó en entrevista con Molusco TV.

Aunque sostuvo que ama a Venezuela, apuntó que no se sintió respaldada. «Una vez que tú estás creciendo, los mismos venezolanos te tiran y te tiran y te tiran y te lanzan. A diferencia de Puerto Rico, que podrás poner lo que sea, pero ellos lo van a defender hasta la muerte», dijo.

«En Venezuela obviamente hay personas que me aman, pero hay personas que no tanto. Yo no veo ese apoyo a su gente, y no quiero hablar mal de Venezuela todo lo contrario yo al país lo amo, pero hay venezolanos que me han tirado», comentó.

ALESKA GÉNESIS Y SU PASO POR LA CASA DE LOS FAMOSOS

Aleska Génesis aseguró que su salida de la Casa de los Famosos no fue fácil. «Yo salí un día antes de la gran final y no me lo esperaba. Esos primeros tres días fuera de la casa fueron días sin dormir, no tenía mi celular y fue después que regresé a Miami que pude ver. Ha sido un choque emocional entre lo que se vivió dentro de la casa y lo que se vio afuera», expresó.

«Yo pensé que no iba a durar más de dos meses porque era la primera vez en un reality, pero siento que llegué muy lejos al estar entre los finalistas. Estuve cuatro meses dentro de la casa, viví todo, pero no estaba preparada para la salida ese domingo, yo me veía en la gran final», manifestó.

Asimismo, afirmó que durante su estancia en el programa siempre fue «sincera y nunca le busqué pelea a nadie, yo me defendía».

«Yo trato de ser justa y lo más real. Si siento algo de alguien lo digo directo en la cara, sin filtro, por eso a veces caía bien y a veces mal. A mí no me interesaba quedar bien con nadie», aseveró.

Resaltó que se decepcionó de varias de las participantes porque «fueron personas (Geraldine Bazán y Alana Lliteras) que confíe y las metí en mi cuarto y después salieron como si fueran mis enemigas de la casa».

«Pero no les guardo rencor a ninguna de ellas, quien me quiera hablar aquí estoy. No vale la pena llevar afuera lo que se vivió en la casa», agregó.