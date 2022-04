Alicia Banquez presenta su nuevo tema promocional titulado “Viva”

La cantante venezolana Alicia Banquez inició este año 2022 con una nueva propuesta musical titulada: “Viva” bajo la producción ejecutiva de Sierralta Entertainment. Una canción compuesta y producida por el español David Santisteban, en donde se mezclan sonidos frescos y actuales fusionados con la percusión, el piano y por supuesto con la influencia góspel que caracteriza a Alicia como artista y que forman parte de su influencia musical. Un tema que, a su vez, le hace sentirse totalmente identificada por la inspiradora letra.

“Cuando recibí la canción lloré, porque se parece mucho a mí, es como si él me hubiese hecho una radiografía emocional y psicológica, y salió eso tan bonito”.

“Viva” es un grito a la esperanza, al positivismo, a lo grande, valioso y poderoso que podemos ser, en donde no solo las mujeres se sentirán identificadas, los hombres también podrán conectarse con esta increíble melodía que su único propósito es inspirar a quien lo necesite.

“Estoy segura que va conectar con el corazón de la gente que lo necesita escuchar. Me encantaría convertirme o seguir siendo una artista que la gente pueda leerla en los copy de Instagram y se lleven algo y que además en mis canciones puedan conseguir una joyita que los inspire a ser cada día mejor”, aseguró.

El material audiovisual estuvo dirigido por la directora Gema Lozano, esposa del productor musical David Santisteban, grabado en Granada – España, específicamente en el desierto de Gorafe, un lugar mágico para descubrir sus increíbles paisajes que fueron propicios para el videoclip.

“Relata la historia de una chica que vive en piloto automático, que está sin estar, que hace sin hacer, que vive sin vivir, algo que todos hemos experimentado alguna vez, y de repente se da cuenta que fuera de esas cuatro paredes puede respirar, puede ver lo que antes no veía. Es ver la evolución de dos mujeres en una”.

Alicia Banquez se ha posicionado en nuestro país como una de las increíbles voces femeninas en la industria musical desde sus inicios (2005) en el recordado reality show de RCTV “Fama, Sudor y Lágrimas”, convirtiéndose en la artista más escuchada en las emisoras radiales, saltando al puesto número uno por su anterior promocional “Un tercero entre los dos”, un tema escrito por los compositores venezolanos Yasmil Marrufo y Servando Primera.

La intérprete venezolana apunta a la internacionalización, teniendo como punto de partida la madre patria, España, siendo firmada por la reconocida productora Sierralta Entertainment para luego realizar una gira promocional por Chile, Argentina, Uruguay y por supuesto Venezuela.

Cabe destacar que la cantante venezolana participará próximamente en el Festival “El Último Aplauso”, en el que tendrá la dicha de compartir con otros grandes intérpretes de la música española.

“Es una oportunidad en verano increíble porque ahí convergen muchos artistas importantes de España y que me hagan llegar la invitación para poder estar en “El Último Aplauso” en varias ciudades de España, no lo puedo ni creer. Es muy lindo, maravilloso. Me siento agradecida, además tener la dicha de poder hacer cosas que me gustan, cantar mis temas, mostrar mi faceta como bailarina, creo que va a ser grandioso, estoy agradecida con el verano que vamos a tener pronto.