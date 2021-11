Alicia Machado resultó la flamante ganadora de "La casa de los famosos" +IMÁGENES

Tras casi tres meses de transmisiones, el reality show La casa de los famosos llegó a su fin coronando a Alicia Machado como la ganadora del gran premio de 200.000 dólares. La ex Miss Universo y actriz venezolana recibió más 40.586.129 de votos por parte del público.

Con más de 61 millones de votos emitidos para elegir al ganador, el popular reality de Telemundo finalmente concluyó.

¡TENEMOS UNA GANADORA! 🏆Aplausos, aplausos y más aplausos a Alicia Machado por ser la ganadora de #LaCasaDeLosFamosos 👏👏👏 RT y celebremos su gran noche 👑👑👑 #LCDLF @TLMDRealities pic.twitter.com/A6YtuXmRdV — Telemundo (@Telemundo) November 16, 2021

@machadooficial es la GANADORA de #LaCasaDeLosFamosos! La ex miss universo esta vez no se llevó una corona pero si una maleta con $200 mil dólares! bravo Licha! 👏🏼❤️💰#lcdlf @TLMDRealities pic.twitter.com/7gRbQ4Rs73 — Jorge D. Bernal (@JorgeBernal) November 16, 2021

Manelyk González quedó en el segundo lugar, con 8.774.081 votos. Contó mayoritariamente con el apoyo de sus fans mexicanos.

El oriundo de Dallas Kelvin Noe Rentería quedó con el tercer puesto, con 8.419.382 votos. Mientras que Cristina Eustace quedó con cuarto lugar, con 3.881.344 votos. Pablo Montero obtuvo el quinto lugar, con 969.737 votos.

ALICIA LA FLAMANTE GANADORA La casa de los famosos, el programa de Telemundo que ganó popularidad al presentar adiversos personajes del espectáculo conviviendo en un espacio cerrado, tuvo un concepto muy similar al de la recordada emisión Big Brother VIP. Los participantes eran grabados permanentemente por 50 cámaras y 60 micrófonos, y sin ninguna conexión con el exterior.

En el último episodio de tres horas de duración, finalmente el público pudo ver coronada Alicia Machado, también ex participante de MasterChef Celebrity, quien se destacó en la casa por su carisma y también por sus polémicas declaraciones.

"Me llevo una maleta repleta de experiencias, de enseñanzas; he aprendido muchas cosas de mis compañeros, de la convivencia en general. Creo que hay muchos elementos de convivencia aquí adentro que allá afuera me van a servir de mucho para continuar con mi vida, con mis sueños”, aseguró Machado a People en Español.

