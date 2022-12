All I want for Christmas is you sigue siendo un clásico: Estos son los ingresos millonarios de Mariah Carey por este tema

La artista Mariah Carey está viviendo un momento dulce gracias al éxito de su villancico All I want for Christmas is you. El tema se ha convertido en un himno por excelencia de esta época decembrina.

Además esto le ha dejado también grandes ingresos pasivos de por vida. La intérprete ha generado más de 60 millones de dólares solo por este tema, según informó el medio The Economist.

Y es que la canción lanzada hace 28 años se sigue repitiendo cada año en millones de hogares.

El mayor de los ingresos pasivo para la cantante llega a través de las plataformas musicales de streaming que le pagan un centavo de dólar cada vez que alguien reproduce el villancico. Tan solo en Spotify, la canción tiene 1.000 millones de reproducciones acumuladas.

Este villancico es considerado como uno de los temas más escuchados durante los meses previos a la Navidad. Varios seguidores de la cantante destacan que a pesar de tratarse de un tema navideño se aleja de los clásico villancicos.

Actualmente, Mariah Carey ocupa el puesto 21 de los cantantes más ricos del mundo según la lista publicada por la revista Forbes. Igualmente, se estima que su patrimonio neto es de 320 millones de dólares al día de hoy.

Además, ella recibe ingresos pasivos de otras plataformas musicales como iTunes y YouTube. También obtiene grandes ingresos de sus conciertos que aumentan considerablemente en los meses de noviembre y diciembre, sus participaciones en eventos navideños, publicidad y otros.