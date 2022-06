Amber Heard ahora dice que todavía ama a Johnny Depp: "No tengo malos sentimientos hacia él"

La actriz Amber Heard aseguró este miércoles que todavía ama a su exesposo Johnny Depp, a pesar del polémico juicio en el que fue responsabilizada por difamación por acusarlo de violencia doméstica.

En una entrevista con Savannah Guthrie de NBC News, Heard reiteró lo que dijo en el juicio: todavía ama “absolutamente” a Depp. En tal sentido, afirmó que “todavía tiene amor por el actor”, aunque tuvieron una compleja separación.

"Lo amo. Lo amé con todo mi corazón", señaló Heard. "Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude", sostuvo la actriz.

"No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto", acotó. "Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien".

“NO SOY BUENA VÍCTIMA”

Heard reflexionó sobre la percepción pública de ella, después de que Gutherie le preguntara sobre un texto de Depp en el que promete “total humillación mundial”. Al respecto, afirmó que dijo la verdad en el juicio

"No soy una buena víctima, lo entiendo", dijo. "No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto", añadió.

Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares, ya que alegó que lo difamó en un artículo de opinión de The Washington Post en el 2018. En este texto, la actriz relató su experiencia de violencia doméstica, aunque no mencionó el nombre de su exmarido.

Heard hizo una contra demanda a su exesposo por 100 millones de dólares. Sin embargo, el jurado consideró que ambos incurrieron en difamación, aunque otorgó una indemnización mucho mayor a Depp.

Al respecto, Heard reconoció que tiene miedo de que Depp la demande nuevamente en el futuro. "Tengo miedo de que, haga lo que haga, diga lo que diga y lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento", acotó.