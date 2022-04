Amber Heard "dramática" e "inestable": Su exasistente la acusó de haberle escupido la cara

La actriz Amber Heard sigue en el ojo del huracán tras el juicio de difamación en el que se enfrenta a su exesposo, Johnny Depp, las nuevas acusaciones en su contra complica más su situación.

El pasado 14 de abril Kate James, la exasistente personal de Amber Heard; la acusó de ser una persona “inestable” y “dramática”.

La mujer testificó en el juicio a través de una videoconferencia, para denunciar que sufrió abusos, violencia verbal en el entorno laboral por parte de Amber Heard.

James dijo que Amber Heard es una mujer “verbalmente abusiva”, alegando que la habría humillado en varias ocasiones con gritos, insultos, amenazas y mensajes a altas horas de la madrugada.

"Entre las dos y las cuatro de la mañana comenzaba el bombardeo", contó. "Eso es con lo que me despertaba. Todo incoherente, sin sentido. Solo buscaba a alguien contra quien arremeter", expresó la mujer.

Además, recordó que “un día se levantó de un salto de su silla y puso su rostro a unos cuatro dedos del mío. Me escupía en la cara y me decía: '¿Cómo te atreves a pedirme el salario que me pides?’”.