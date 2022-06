Anularon campaña falsa a nombre de Amber Heard para "ayudarla" a pagarle a Johnny Depp

En medio de su polémica con Johnny Depp, Amber Heard capturó nuevamente la atención al confirmarse la anulación de una campaña falsa de recaudación de fondos a su favor.

Según varios medios de entretenimiento, la plataforma GoFundMe canceló una cuenta que afirmó recaudar dinero para ayudarle a pagar parte de los 15 millones que le debe a su ex; luego de que un tribunal de Virgina la encontró culpable por difamación.

La responsable sería una mujer llamada Kimberly Moore quien planeó juntar un millón de dólares a después de conocer el veredicto. Alegó que contactó a los abogados de Heard y prometió que tendría acceso directo a la suma recaudada, destacó TMZ.

La descripción de la página tildó al actor de abusador y aseveró que la decisión del jurado es una injusticia, pues Heard no tiene el patrimonio para cubrir las cifras compensatorias.

"Creo que Amber y las redes sociales protegieron al abusador. El juicio excede su patrimonio neto. Es muy triste que él haya podido salirse con la suya con el abuso. El juicio fomenta ese abuso. Si puedes, ayúdala", se leyó en la descripción.

La batalla legal de los artistas culminó el pasado 2 de junio con la lectura del jurado popular. Se le concedió una compensación de 15 millones a él y 2 millones para ella.

La abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, aseguró que apelará a la decisión porque la victoria de Depp surgió tras "la eliminación de una enorme cantidad de pruebas".

Del mismo modo, aseveró que a su representada le será imposible cubrir la indemnización del jurado, pues no cuenta con los fondos suficientes: "No, absolutamente no", recogió 20 Minutos.